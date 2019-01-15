"Contento per Traorè, è un diavolo. Il mercato fatto adesso andava fatto a giugno scorso..."

Il comico e tifosi viola Gianfranco Monti ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:"Mi dispiace per Pjaca, ero contento per lui a luglio ma adeaso è l'ultima scelta. Traorè è un giocatore intere...

Il comico e tifosi viola Gianfranco Monti ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

"Mi dispiace per Pjaca, ero contento per lui a luglio ma adeaso è l'ultima scelta. Traorè è un giocatore interessante, bravo, c’erano Inter e Napoli su di lui e invece lo abbiamo preso noi. La Fiorentina sta facendo un mercato bello. Quello di adesso sarebbe dovuto essere il mercato estivo.

Servirebbe un centrocampista adesso perché Traorè arriva giugno, ma non è facile. Sono contento del nuovo rapporto con l’Empoli, è una squadra che mi sta simpatica, quando vince, sono contento"