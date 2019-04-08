"Se sostituisci Veretout con Traorè la tua ambizione è la salvezza. Forte ma non ancora pronto"

Giovanni Galli ha parlato a Lady Radio, queste le sue parole:"I dubbi per la prossima stagione che ho sono legati agli acquisti che sono già stati fatti. Non si può pensare che giocatori come Traoré p...

A cura di Redazione Labaroviola 08 aprile 2019 15:04

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