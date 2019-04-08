"Se sostituisci Veretout con Traorè la tua ambizione è la salvezza. Forte ma non ancora pronto"
Giovanni Galli ha parlato a Lady Radio, queste le sue parole:"I dubbi per la prossima stagione che ho sono legati agli acquisti che sono già stati fatti. Non si può pensare che giocatori come Traoré p...
Giovanni Galli ha parlato a Lady Radio, queste le sue parole:
"I dubbi per la prossima stagione che ho sono legati agli acquisti che sono già stati fatti. Non si può pensare che giocatori come Traoré possano sostituire Veretout. Un discorso diverso sarebbe se venissero per integrare la rosa. Sono tutti dei bei prospetti, ma saranno pronti tra due o tre anni. La rosa di quest'anno ha fatto 45 punti, con la rosa dell'anno prossimo se questi giocatori vanno a sostituire quelli di adesso l'ambizione qual è? Retrocedere?
Comunicato ACF senza senso, ci vorrebbe qualcuno che entri nello spogliatoio viola per far capire ai giocatori la storia della Fiorentina"