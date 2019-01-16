Repubblica, Traorè e Muriel, esborso da 30 milioni di euro. Ecco chi andrà via a fine anno

Un acquisto programmato, insomma, anche perché a giugno la Fiorentina dovrà riprendere la somma dell’investimento sia dell’ivoriano che, con molta probabilità, anche di Muriel. Il colombiano è arrivat...

Un acquisto programmato, insomma, anche perché a giugno la Fiorentina dovrà riprendere la somma dell’investimento sia dell’ivoriano che, con molta probabilità, anche di Muriel. Il colombiano è arrivato a Firenze in prestito oneroso (2 milioni) con diritto di riscatto a 14 che diventa formalità in caso di qualificazione alla prossima Europa League. Totale: 28 milioni.

Certa dunque una cessione pesante a centrocampo, come quella di Veretout che interessa da sempre sopratutto il Napoli. Ma non solo: il sacrificio potrebbe arrivare anche da un’altra cessione, quella di Milenkovic. Una super plusvalenza (valutazione 50 milioni), col Manchester United in prima fila per il difensore serbo.

Il primo vero obiettivo delle big in Italia e all’estero, però, porta il nome di Federico Chiesa. L’Inter non ha mai nascosto il suo interesse, così come il Napoli mentre la Juventus osserva con grande attenzione da posizione privilegiata.

La valutazione si aggira intorno ai 70 milioni e la Fiorentina sta pensando da tempo a come muoversi prima della sessione estiva. Prolungamento e adeguamento del contratto compresi. Insomma, una programmazione che terrà conto anche di eventuali addii di lusso. L’obiettivo è quello di preparare al meglio la rosa della Fiorentina che verrà.

La Repubblica