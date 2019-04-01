Corsi: "Traorè alla Fiorentina a giugno. Vi spiego qual è il problema che i viola vogliono approfondire"

Intervenuto a 'Un Calcio Alla Radio' su Radio CRC, il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi ha parlato:"Con la Juventus ce la siamo giocati alla grande, non è uno scandalo perdere contro di loro. Ci...

Intervenuto a 'Un Calcio Alla Radio' su Radio CRC, il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi ha parlato:

"Con la Juventus ce la siamo giocati alla grande, non è uno scandalo perdere contro di loro. Ci consola aver messo in mostra giovani importanti che adesso non ha nessuno delle nostre concorrenti. Abbiamo quattro che possono giocare nel Napoli, nell'Inter o nella Roma. Di Lorenzo per me è un calciatore di questo tipo, così come Bennacer, Krunic e Traoré. Quest'ultimo se la gioca con chiunque, facendo impallidire anche Matuidi. La Fiorentina? Traoré ha avuto l'idoneità sportiva, ma vogliono approfondire la cosa a giugno. C'è un eccesso di scrupolo, ma si farà."