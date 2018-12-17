DI Gennaro: "Bennacer e Traore alla Fiorentina sarebbero titolari. Norgaard come..."
Antonio di Gennaro ha parlato a Lady Radio, queste le sue parole:“Ieri Lafont ha fatto una grandissima parata su Caputo. Bennacer e Traore giocherebbero a Firenze, Dabo invece non è scarso ma non è al...
Antonio di Gennaro ha parlato a Lady Radio, queste le sue parole:
“Ieri Lafont ha fatto una grandissima parata su Caputo. Bennacer e Traore giocherebbero a Firenze, Dabo invece non è scarso ma non è all’altezza della Fiorentina, se si vuole puntare a traguardi più grandi.
Accetto le scuse di Simeone, ora però deve iniziare a segnare. Norgaard ieri ha fatto il suo compito senza incantara ma è normale, anche Badelj nelle prime partite non mi piaceva, poi è migliorato tanto anche se giocava con giocatori abbastanza bravi. A Chiesa manca l’ultimo step, i gol…”