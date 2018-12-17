DI Gennaro: "Bennacer e Traore alla Fiorentina sarebbero titolari. Norgaard come..."

Antonio di Gennaro ha parlato a Lady Radio, queste le sue parole:“Ieri Lafont ha fatto una grandissima parata su Caputo. Bennacer e Traore giocherebbero a Firenze, Dabo invece non è scarso ma non è al...

A cura di Redazione Labaroviola 17 dicembre 2018 18:10

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