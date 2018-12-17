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DI Gennaro: "Bennacer e Traore alla Fiorentina sarebbero titolari. Norgaard come..."

Antonio di Gennaro ha parlato a Lady Radio, queste le sue parole:“Ieri Lafont ha fatto una grandissima parata su Caputo. Bennacer e Traore giocherebbero a Firenze, Dabo invece non è scarso ma non è al...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 dicembre 2018 18:10
DI Gennaro: "Bennacer e Traore alla Fiorentina sarebbero titolari. Norgaard come..." -
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Antonio di Gennaro ha parlato a Lady Radio, queste le sue parole:

“Ieri Lafont ha fatto una grandissima parata su Caputo. Bennacer e Traore giocherebbero a Firenze, Dabo invece non è scarso ma non è all’altezza della Fiorentina, se si vuole puntare a traguardi più grandi.

Accetto le scuse di Simeone, ora però deve iniziare a segnare. Norgaard ieri ha fatto il suo compito senza incantara ma è normale, anche Badelj nelle prime partite non mi piaceva, poi è migliorato tanto anche se giocava con giocatori abbastanza bravi. A Chiesa manca l’ultimo step, i gol…”

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