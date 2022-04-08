Traorè era praticamente della Fiorentina, poi il misterioso stop. Adesso il Sassuolo chiede 30 milioni

Era il 15 gennaio del 2019 e Traorè veniva annunciato dalla Fiorentina ufficialmente come nuovo acquisto, dall'Empoli per 12 milioni di euro

Il direttore generale del Sassuolo Carnevali, dopo aver parlato di Berardi e la Fiorentina, nella sua intervista alla Gazzetta dello Sport, ha parlato anche di Traorè, che nel gennaio del 2019 fu preso praticamente dalla Fiorentina, con tanto di visite mediche ed annuncio ufficiale della società viola, l'accordo si chiuse per 12 milioni di euro. Poi il contratto non fu più depositato in Lega con motivazioni che ancora adesso sono misteriose. Adesso la valutazione che il Sassuolo fa di Traorè è di 30 milioni di euro, ne ha parlato anche Carnevali: “Traoré è sbocciato: Dionisi ha saputo dargli le motivazioni giuste. Piace al Napoli e in Premier League, sicuramente ha grandi qualità”

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