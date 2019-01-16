Bastianelli su Traore': " Firenze è abituata bene coi giovani forti. Corvino ha fatto un colpo alla Liajic"

L’operatore di mercato Patrick Bastianelli ha rilasciato alcune dicjiarazioni nel corso della trasmissione RMC Sport Live Show. Ecco le sue parole sulla squadra viola ed in particolare sull'ultimo acq...

L’operatore di mercato Patrick Bastianelli ha rilasciato alcune dicjiarazioni nel corso della trasmissione RMC Sport Live Show. Ecco le sue parole sulla squadra viola ed in particolare sull'ultimo acquisto: "Traorè? Il tifoso della viola è abituato bene e ha capito che Corvino ha fatto un grandissimo colpo. Lo volevano diversi grandi club, è del 2000 ed è un acquisto importantissimo, alla Ljajic. Diventerà un top player. Era necessario anticipare questa operazione a gennaio, perché a giugno difficilmente sarebbe arrivato".