Traorè è della Fiorentina, arriverà a giugno. All'Empoli 12 milioni e Vlahovic in prestito. I dettagli

I viola stanno chiudendo la trattativa per il giovane centrocampista ivoriano, che dovrebbe arrivare a giugno per 12 milioni di euro. In azzurro, nel frattempo, andrà in prestito l'attaccante classe 2...

I viola stanno chiudendo la trattativa per il giovane centrocampista ivoriano, che dovrebbe arrivare a giugno per 12 milioni di euro. In azzurro, nel frattempo, andrà in prestito l'attaccante classe 2000

Dopo l'arrivo di Muriel e la trattativa sfumata per Obiang, la Fiorentina si rinforza ancora. Lo fa in prospettiva, chiudendo i discorsi con l'Empoli per Traoré, centrocampista classe 2000. L'affare si è concluso sulla base di una cifra pari a 12 milioni, con il giocatore che resterà in azzurro fino alla fine del campionato. Per l'ivoriano, fin qui, 17 presenze fra campionato e Coppa Italia

Nella trattativa verrà inserito anche Dusan Vlahovic, attaccante classe 2000 dei viola che si trasferirà all'Empoli in prestito fino a fine stagione. Mancano ancora le firme ma la base intesa c’è.

GianlucadiMarzio.com