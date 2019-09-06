Imborgia: "Corvino si era mosso per primo e aveva preso Traorè poi del resto non voglio nemmeno parlare"

L'operatore di mercato Antonio Imborgia ha commentato a tuttomercatoweb.com l'operazione Traorè, cercando di rispondere al perché non è andato alla Fiorentina: "Bisognerebbe chiederlo alla Fiorentina....

L'operatore di mercato Antonio Imborgia ha commentato a tuttomercatoweb.com l'operazione Traorè, cercando di rispondere al perché non è andato alla Fiorentina: "Bisognerebbe chiederlo alla Fiorentina. Era fatta. Poi c’è stato qualche intoppo che non voglio commentare. Corvino si era mosso prima di tutti, con largo anticipo. Lo aveva pagato meno di quanto sia stato pagato, del resto non voglio parlare. Bravo Corvino, ma anche il Sassuolo che lo ha preso".

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