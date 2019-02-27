Giallo Traorè, rischia uno stop per problemi di cuore. Da Empoli fanno sapere..

Questa mattina il quotidiano La Nazione parla della situazione di Hamed Junior Traorè, centrocampista dell’Empoli gia ufficialmente

Questa mattina il quotidiano La Nazione parla della situazione di Hamed Junior Traorè, centrocampista dell’Empoli gia ufficialmente acquistato dai viola per la prossima stagione Secondo il giornale, il trasferimento non è ancora stato reso ufficiale perchè sembrerebbe che l’esame cardiologico svolto durante le visite mediche abbia riportato qualche anomalia. Per questo i medici hanno richiesto nuove indagini diagnostiche, che scongiurino il rischio di una cardiomiopatia aritmogena, la stessa che lo scorso 4 marzo portó via capitan Astori. Da Empoli si dicono comunque tranquilli visto che sul ragazzo ci sono gia pronte almeno altre tre squadre