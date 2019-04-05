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Corsi: "Nessun caso Traorè, andrà alla Fiorentina. Ma se davvero non lo volessero più..."

Il presidente dell'Empoli Corsi, ha parlato ad Il Tirreno del centrocampista Traorè: “Junior ha avuto un calo fisico qualche settimane fa ma gli è bastato tirare il fiato per tornare ad essere lui. Il...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 aprile 2019 12:49
Corsi: "Nessun caso Traorè, andrà alla Fiorentina. Ma se davvero non lo volessero più..." -
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Il presidente dell'Empoli Corsi, ha parlato ad Il Tirreno del centrocampista Traorè: “Junior ha avuto un calo fisico qualche settimane fa ma gli è bastato tirare il fiato per tornare ad essere lui. Il caso con la Fiorentina? Nessun caso, ma se davvero non lo volessero più forse ci farebbero un favore visto come sta giocando…“.

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