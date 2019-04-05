Corsi: "Nessun caso Traorè, andrà alla Fiorentina. Ma se davvero non lo volessero più..."

Il presidente dell'Empoli Corsi, ha parlato ad Il Tirreno del centrocampista Traorè: “Junior ha avuto un calo fisico qualche settimane fa ma gli è bastato tirare il fiato per tornare ad essere lui. Il...

A cura di Redazione Labaroviola 05 aprile 2019 12:49

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