Non possiamo comprare campioni? Li facciamo in casa. La strategia della Fiorentina

Convinti di aver già le basi con questo gruppo per potersi giocare un ruolo nella battaglia per arrivare a un posto in Europa League, i viola insistono nel progetto giovani-campioni. È la strategia fi...

Convinti di aver già le basi con questo gruppo per potersi giocare un ruolo nella battaglia per arrivare a un posto in Europa League, i viola insistono nel progetto giovani-campioni. È la strategia fissata un anno fa.Ma non ci sono solo i tanti giovani fin qui arrivati. Corvino ha già effettuato altri acquisti sulla linea del «non si possono comprare campioni? Vorrà dire che ce li costruiremo in casa».

Dunque assalto ai giovani più promettenti che ci sono in Europa. Nei giorni scorsi la Fiorentina, dopo aver preso Muriel, ha ottenuto l’acquisto di uno dei giovani centrocampisti più bravi visto in questo inizio di stagione: Traoré, preso con un importante investimento dall’Empoli, battendo la concorrenza agguerritissima che già si era fatta soto

Ma non è tutto, perché la Fiorentina sta per chiudere un’altra operazione con simili caratteristiche in vista dell’estate prendendo un altro giovanissimo talento, Szymon Zurkowski, centrocampista classe ‘97 e lasciando il calciatore anno al resto della stagione in Polonia con il Gornik Zabrze.

Operazione con un costo complessivo di circa 5 milioni di euro (3,7 per il cartellino più 1,3 di bonus) Corvino punterebbe a costruire la base del nuovo centrocampo della Fiorentina. Il tutto nella convinzione e nella determinazione di portare in maglia viola solo autentici talenti. Ai quali poi mettere come «guida» giocatori di maggiore esperienza, come Pezzella, come Vitor Hugo ma anche il nero arrivato Muriel.

Corriere dello Sport