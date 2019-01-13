Per Traorè irrompe la Fiorentina e sorpassa l'Inter. Accordo vicino per giugno. Le cifre

Hamed Junior Traorè ha dimostrato di essere un 2000 di grande spessore. Centrocampista di qualità e di talento, occhio alle sorprese di mercato. Una potrebbe essere la Fiorentina. Anzi, ci sono possib...

Hamed Junior Traorè ha dimostrato di essere un 2000 di grande spessore. Centrocampista di qualità e di talento, occhio alle sorprese di mercato. Una potrebbe essere la Fiorentina. Anzi, ci sono possibilità in crescita che i viola lo prendano entro questa sessione di mercato e che lo lascino fino a giugno ad Empoli. La valutazione di Corsi è di 15 milioni, ma si può chiudere per qualche milione in meno. Sul ragazzo hanno mostrato interesse diversi club tra i più importanti, Inter compresa per ammissione dello stesso numero uno del club. Ma occhio alle sorprese, Fiorentina in testa. E possibili/probabili sviluppi presto.

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