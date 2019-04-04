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Traorè incanta l'Italia anche contro il Napoli, migliore in campo e 7 e mezzo dalla Gazzetta. Il commento

Dopo l'ottima prestazione a Torino contro la Juventus Traorè sforna un'altra grande prestazione nella Vittoria contro il Napoli. Ecco il commento della Gazzetta che lo premia come migliore in campo:"P...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 aprile 2019 16:21
Traorè incanta l'Italia anche contro il Napoli, migliore in campo e 7 e mezzo dalla Gazzetta. Il commento -
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Dopo l'ottima prestazione a Torino contro la Juventus Traorè sforna un'altra grande prestazione nella Vittoria contro il Napoli. Ecco il commento della Gazzetta che lo premia come migliore in campo:

"Personalità eccellente di fronte a giocatori di caratura. Ha un raggio di intercetto palloni incredibile e cerca subito la profondità"

Traorè incanta l'Italia anche contro il Napoli, migliore in campo e 7 e mezzo dalla Gazzetta. Il commento

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