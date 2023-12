Di Marzio rivela: “Fiorentina su Traorè, il centrocampista non gioca al Bournemouth e può tornare”

Hamed Junior Traorè potrebbe tornare in Serie A in prestito. L’ex Sassuolo non sta trovando spazio al Bournemouth e piace a diverse squadre in Italia. La Lazio ci sta provando per riportare il giocatore in Serie A, ma deve prima liberare lo slot per i giocatori extracomunitari. I biancocelesti pensano a lui anche a causa dell’infortunio di Luis Alberto e all’assenza di Kamada per la Coppa d’Asia. Stesso discorso vale anche per il Milan con la Coppa d’Africa che li priverà di Bennacer e con l’infortunio di quattro mesi di Pobega. Il trequartista ivoriano piace anche al Napoli e alla Fiorentina. Traorè aveva lasciato la Serie A nella sessione invernale di calciomercato del 2023. Inizialmente aveva firmato con gli inglesi lasciando il Sassuolo solamente in prestito. Poi nella scorsa estate è stato riscattato ufficialmente dal Bournemouth. Lo scrive sul suo sito Gianluca Di Marzio

SCHIRA ACCOSTA ZACCAGNI ALLA FIORENTINA