CdS, Traorè sarà annunciato nelle prossime ore. Per Vlahovic la Fiorentina vuole ancora pensarci

La Viola si muove per il futuro. Operazione chiusa, da 12 milioni più eventuali bonus con l’Empoli per il centrocampisra Traoré, classe 2000. Accordo totale, formalizzato ora per luglio, annuncio atte...

La Viola si muove per il futuro. Operazione chiusa, da 12 milioni più eventuali bonus con l’Empoli per il centrocampisra Traoré, classe 2000. Accordo totale, formalizzato ora per luglio, annuncio atteso nelle prossime ore. Si lavorava già da giorni e un’intesa di massima era stata raggiunta ma andava perfezionata. Ora è fatta per l’ivoriano a Firenze. Nell’operazione potrebbe rientrare l’attaccante serbo Vlahovic (18) in prestito a Empoli, ma la Fiorentina vuole pensarci.

Corriere dello Sport