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Nazione: la Juventus vuole convincere la Fiorentina a chiudere a gennaio il prestito di Pjaca. Le destinazioni...

Secondo quanto riporta oggi La Nazione, la Juventus continua ad insistere, attraverso il dg Fabio Paratici, per convincere la Fiorentina a chiudere anzitempo il prestito di Pjaca. Il croato non sta re...

A cura di Paolo Lazzari Paolo Lazzari
15 gennaio 2019 11:09
Nazione: la Juventus vuole convincere la Fiorentina a chiudere a gennaio il prestito di Pjaca. Le destinazioni... - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pjaca
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pjaca
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Secondo quanto riporta oggi La Nazione, la Juventus continua ad insistere, attraverso il dg Fabio Paratici, per convincere la Fiorentina a chiudere anzitempo il prestito di Pjaca. Il croato non sta rendendo come ci si aspettava - sia da parte viola che bianconera - ed il club torinese adesso vorrebbe provarlo in un'altra squadra, per non rischiare di svalutarlo. Alla finestra ci sono Parma e Besiktas, ma non è escluso un inserimento del Milan.

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