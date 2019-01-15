Nazione: la Juventus vuole convincere la Fiorentina a chiudere a gennaio il prestito di Pjaca. Le destinazioni...

Secondo quanto riporta oggi La Nazione, la Juventus continua ad insistere, attraverso il dg Fabio Paratici, per convincere la Fiorentina a chiudere anzitempo il prestito di Pjaca. Il croato non sta re...

Secondo quanto riporta oggi La Nazione, la Juventus continua ad insistere, attraverso il dg Fabio Paratici, per convincere la Fiorentina a chiudere anzitempo il prestito di Pjaca. Il croato non sta rendendo come ci si aspettava - sia da parte viola che bianconera - ed il club torinese adesso vorrebbe provarlo in un'altra squadra, per non rischiare di svalutarlo. Alla finestra ci sono Parma e Besiktas, ma non è escluso un inserimento del Milan.