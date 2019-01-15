Nazione: la Juventus vuole convincere la Fiorentina a chiudere a gennaio il prestito di Pjaca. Le destinazioni...
Secondo quanto riporta oggi La Nazione, la Juventus continua ad insistere, attraverso il dg Fabio Paratici, per convincere la Fiorentina a chiudere anzitempo il prestito di Pjaca. Il croato non sta re...
A cura di Paolo Lazzari
15 gennaio 2019 11:09
Secondo quanto riporta oggi La Nazione, la Juventus continua ad insistere, attraverso il dg Fabio Paratici, per convincere la Fiorentina a chiudere anzitempo il prestito di Pjaca. Il croato non sta rendendo come ci si aspettava - sia da parte viola che bianconera - ed il club torinese adesso vorrebbe provarlo in un'altra squadra, per non rischiare di svalutarlo. Alla finestra ci sono Parma e Besiktas, ma non è escluso un inserimento del Milan.