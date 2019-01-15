UFFICIALE, TRAORÈ È DELLA FIORENTINA, ALL'EMPOLI FINO A GIUGNO. IL COMUNICATO
L’Empoli FC comunica di aver raggiunto l’accordo con la Fiorentina per la cessione, a titolo definitivo, del diritto alle prestazioni sportive di Hamed Junior Traore. Contestualmente il calciatore res...
A cura di Redazione Labaroviola
15 gennaio 2019 12:48
L’Empoli FC comunica di aver raggiunto l’accordo con la Fiorentina per la cessione, a titolo definitivo, del diritto alle prestazioni sportive di Hamed Junior Traore. Contestualmente il calciatore resterà, a titolo temporaneo, in azzurro fino al 30 giugno 2019.