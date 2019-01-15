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UFFICIALE, TRAORÈ È DELLA FIORENTINA, ALL'EMPOLI FINO A GIUGNO. IL COMUNICATO

L’Empoli FC comunica di aver raggiunto l’accordo con la Fiorentina per la cessione, a titolo definitivo, del diritto alle prestazioni sportive di Hamed Junior Traore. Contestualmente il calciatore res...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 gennaio 2019 12:48
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L’Empoli FC comunica di aver raggiunto l’accordo con la Fiorentina per la cessione, a titolo definitivo, del diritto alle prestazioni sportive di Hamed Junior Traore. Contestualmente il calciatore resterà, a titolo temporaneo, in azzurro fino al 30 giugno 2019.

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