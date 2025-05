Calciomercato.it rivela: “Interesse della Fiorentina per il centrocampista ivoriano Hamed Junior Traorè”

Per diverse stagioni, giovanissimo, ha mostrato le sue doti nel nostro campionato, prima con la maglia dell’Empoli e poi del Sassuolo, attirando l’interessamento di club importanti. Guadagnandosi la chiamata dalla Premier League, dove però, nella prima metà della stagione scorsa, aveva avuto non pochi problemi per via di condizioni fisiche imperfette e per la successiva contrazione della malaria. Ora, Hamed Junior Traorè sta tornando finalmente ai suoi livelli ed è ancora una volta un nome piuttosto ambito.

Il classe 2000 ivoriano si è ritrovato in questa stagione, in Francia, all’Auxerre, dove ha aiutato la squadra a raggiungere una tranquilla salvezza a metà classifica, con un bottino di 10 gol e 2 assist in 26 presenze. Lo scorso anno, nei sei mesi in prestito al Napoli, non era riuscito a lasciare tracce particolari, pur facendo intuire che le sue qualità non fossero di certo svanite. Ora, rientrerà dal prestito all’Auxerre al Bournemouth, proprietario del suo cartellino. Con gli inglesi ha ancora un contratto fino al 2028, ma il club potrebbe cederlo nuovamente e magari a titolo definitivo di fronte a offerte soddisfacenti.

In Serie A, pensano a lui, come rinforzo di qualità tra il centrocampo e l’attacco, soprattutto la Fiorentina e il Bologna. I viola e i rossoblù si trovano a dover fare i conti però con grossi calibri della Ligue 1, cui le gesta di Traorè non sono passate inosservate. In particolare il Lione e il Monaco sarebbero pronti a investire su di lui. Lo scrive Calciomercato.it.