Corvino: “Alla Fiorentina avevo preso Traoré per 11 milioni, poi cambiò la proprietà e saltò tutto”

Pantaleo Corvino, attualmente dg del Lecce, ma per anni ds della Fiorentina, ha parlato della scoperta dei diversi talenti negli anni, di attualità invece ha citato il caso di Hamed Junior Traoré ora al Sassuolo nell’odierna intervista a Tuttosport: “Traoré lo avevo preso per 11 milioni, la Fiorentina poi cambio proprietà e non se ne fece nulla. Il ragazzo ha grandi qualità, ora vale 20-30 milioni. Algoritmo per valutare un calciatore? Un’eresia”.

