Pasqual: "Ho due rimpianti di Firenze. Traorè quando mi ha detto della Fiorentina..."

Manuel Pasqual ha parlato all’evento organizzato dal Brivido Sportivo, queste le sue parole:"Tifo Fiorentina in Coppa Italia, spero la vinca. A Firenze mi è mancato alzare un trofeo e ho il rimpianto...

Manuel Pasqual ha parlato all’evento organizzato dal Brivido Sportivo, queste le sue parole: