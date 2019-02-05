Pasqual: "Ho due rimpianti di Firenze. Traorè quando mi ha detto della Fiorentina..."
Manuel Pasqual ha parlato all’evento organizzato dal Brivido Sportivo, queste le sue parole:"Tifo Fiorentina in Coppa Italia, spero la vinca. A Firenze mi è mancato alzare un trofeo e ho il rimpianto...
Manuel Pasqual ha parlato all’evento organizzato dal Brivido Sportivo, queste le sue parole:
"Tifo Fiorentina in Coppa Italia, spero la vinca. A Firenze mi è mancato alzare un trofeo e ho il rimpianto di non aver terminato la mia carriera in viola Corvino con Traorè e Rasmussen sono due giocatori giovanissimi con grandi qualità e con la testa sulle spalle, sono molto seri. Corvino ha fatto due grandi acquisti. Quando ci fu l'ufficialità di Traorè alla Fiorentina, mi diede un abbraccio e rise come se fossi suo padre. Io gli ho detto che aveva fatto un'ottima scelta. Con Terracciano abbiamo parlato di Firenze”