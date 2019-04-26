Labaro Viola

Corsi: "Saremmo contenti se la Fiorentina non volesse più Traorè. Cinque top club su di lui"

A La Gazzetta dello Sport ha parlato il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi: «Sono rimasto a bocca aperta nel vedere la maturità con la quale questo ragazzo del 2000 ha dribblato alcune voci assurde...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 aprile 2019 14:11
Corsi: "Saremmo contenti se la Fiorentina non volesse più Traorè. Cinque top club su di lui" -
News
Corsi
Traore
Condividi

A La Gazzetta dello Sport ha parlato il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi: «Sono rimasto a bocca aperta nel vedere la maturità con la quale questo ragazzo del 2000 ha dribblato alcune voci assurde, false, cattive sul suo stato di salute. Traorè non ha problemi come dimostrano gli esami a cui è stato sottoposto e lo sta confermando sul campo disputando grandi partite. Se la Fiorentina dovesse fare un passo indietro ci sono cinque top-club pronti a ingaggiarlo. Per noi rimetterlo sul mercato sarebbe solo un vantaggio dal punto di vista economico. Decideremo presto come comportarci nella gestione di Traorè».

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok