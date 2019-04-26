Corsi: "Saremmo contenti se la Fiorentina non volesse più Traorè. Cinque top club su di lui"

A La Gazzetta dello Sport ha parlato il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi: «Sono rimasto a bocca aperta nel vedere la maturità con la quale questo ragazzo del 2000 ha dribblato alcune voci assurde...

A La Gazzetta dello Sport ha parlato il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi: «Sono rimasto a bocca aperta nel vedere la maturità con la quale questo ragazzo del 2000 ha dribblato alcune voci assurde, false, cattive sul suo stato di salute. Traorè non ha problemi come dimostrano gli esami a cui è stato sottoposto e lo sta confermando sul campo disputando grandi partite. Se la Fiorentina dovesse fare un passo indietro ci sono cinque top-club pronti a ingaggiarlo. Per noi rimetterlo sul mercato sarebbe solo un vantaggio dal punto di vista economico. Decideremo presto come comportarci nella gestione di Traorè».