Casa Mercato Viola, Traorè a giugno. Adesso a centrocampo...

di Lorenzo BigiottiLa Fiorentina ha in pugno Traoré, centrocampista classe 2000 dell’Empoli. Il centrocampista dovrebbe arrivare a giugno. Contano le firme, ma è anche vero che tra le due società c’è...

di Lorenzo Bigiotti

La Fiorentina ha in pugno Traoré, centrocampista classe 2000 dell’Empoli. Il centrocampista dovrebbe arrivare a giugno. Contano le firme, ma è anche vero che tra le due società c’è un’intesa verbale e ci sono i presupposti per andare a dama. Da una valutazione di 15, si può scendere di 2-3 milioni per arrivare alla definitiva quadratura. Nei prossimi giorni potrebbero esserci altri significativi sviluppi, in modo da perfezionare la trattativa.

Per adesso nonostante lo stop si pazienza per cercare di sbloccare la trattativa che porterebbe Pedro Obiang a Firenze. Il problema consisterebbe nella rateizzazione con la Fiorentina che non è disposta a pagarlo tutto subito