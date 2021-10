Padalino consiglia Vlahovic: “Deve ricucire con Firenze. Il clima teso non aiuterà la sua crescita”

Pasquale Padalino, ex calciatore Viola, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Itasportpress, durante la quale ha parlato dell’inizio stagione della Fiorentina. Ecco le sue parole: “Italiano mi ha convinto molto, secondo me gli va fatto un plauso. Propone un calcio stimolante e soprattutto propositivo. Quello che ci vuole in una piazza come Firenze. Vlahovic deve ricercare maggiore serenità. Gli consiglierei di provare a ricucire con l’ambiente. Per me è molto promettente, ma può e deve ancora migliorare. In un clima simile è difficile che possa continuare a crescere e consolidarsi”.

