Padalino ricorda: “Ho fatto esordire Terracciano in serie C. Adesso è uno dei portieri più forti in Italia”

Pasquale Padalino, ex difensore della Fiorentina di Cecchi Gori, adesso allenatore del Siena, ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole: “Feci esordire a 20 anni a Nocera Inferiore in serie C2 Pietro Terracciano, ha avuto una crescite esponenziale positiva, adesso è titolare nella Fiorentina, è uno dei migliori portieri che abbiamo in Italia, è il portiere del futuro, gioca con i piedi, fa partire l’azione del basso, palleggia. Sta facendo dei passi da gigante”

