Padalino: "Milenkovic è un'arma in più. Pulgar con Castrovilli e Badelj forma un centrocampo di qualità"

Queste le parole rilasciate a Radio Sportiva da Pasquale Padalino: "La Fiorentina dall'inizio campionato è cresciuta molto, non può essere paragonata a quella di ora. È più completa e compatta. Milenk...

Queste le parole rilasciate a Radio Sportiva da Pasquale Padalino: "La Fiorentina dall'inizio campionato è cresciuta molto, non può essere paragonata a quella di ora. È più completa e compatta. Milenkovic nonostante la giovane età ha centimetri e grande personalità, può essere l'arma in più. I viola sono giovani ed hanno margini di miglioramento. Pulgar già nella sua precedente esperienza al Bologna riusciva ed essere collante tra difesa ed attacco e a distribuire gioco. Con Castrovilli e Badelj forma un centrocampo di qualità".