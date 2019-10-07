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Padalino: "Milenkovic è un'arma in più. Pulgar con Castrovilli e Badelj forma un centrocampo di qualità"

Queste le parole rilasciate a Radio Sportiva da Pasquale Padalino: "La Fiorentina dall'inizio campionato è cresciuta molto, non può essere paragonata a quella di ora. È più completa e compatta. Milenk...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 ottobre 2019 21:03
Padalino: "Milenkovic è un'arma in più. Pulgar con Castrovilli e Badelj forma un centrocampo di qualità" -
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Queste le parole rilasciate a Radio Sportiva da Pasquale Padalino: "La Fiorentina dall'inizio campionato è cresciuta molto, non può essere paragonata a quella di ora. È più completa e compatta. Milenkovic nonostante la giovane età ha centimetri e grande personalità, può essere l'arma in più. I viola sono giovani ed hanno margini di miglioramento. Pulgar già nella sua precedente esperienza al Bologna riusciva ed essere collante tra difesa ed attacco e a distribuire gioco. Con Castrovilli e Badelj forma un centrocampo di qualità".

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