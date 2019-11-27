Padalino: "A Verona la squadra ha giocato male. Ranieri? A volte è irruento"

Queste le parole rilasciate a Radio Bruno Toscana dall'ex calciatore della Fiorentina Pasquale Padalino: "Dopo la partita di Verona sono molto preoccupato. Senza un centravanti vero fai fatica a segna...

Queste le parole rilasciate a Radio Bruno Toscana dall'ex calciatore della Fiorentina Pasquale Padalino: "Dopo la partita di Verona sono molto preoccupato. Senza un centravanti vero fai fatica a segnare ma la colpa non la do ai singoli, tutta la squadra ha giocato male. Sul rinnovo di Ranieri dico che è un bravo ragazzo ma essendo giovane a volte diventa irruento. Sicuramente deve ancora imparare molto, soprattutto in alcune letture anche se ha molta voglia di lavorare".