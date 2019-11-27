Labaro Viola

Padalino: "A Verona la squadra ha giocato male. Ranieri? A volte è irruento"

Queste le parole rilasciate a Radio Bruno Toscana dall'ex calciatore della Fiorentina Pasquale Padalino: "Dopo la partita di Verona sono molto preoccupato. Senza un centravanti vero fai fatica a segna...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 novembre 2019 23:39
Padalino: "A Verona la squadra ha giocato male. Ranieri? A volte è irruento" -
News
Fiorentina
Verona
Ranieri
Padalino
Condividi

Queste le parole rilasciate a Radio Bruno Toscana dall'ex calciatore della Fiorentina Pasquale Padalino: "Dopo la partita di Verona sono molto preoccupato. Senza un centravanti vero fai fatica a segnare ma la colpa non la do ai singoli, tutta la squadra ha giocato male. Sul rinnovo di Ranieri dico che è un bravo ragazzo ma essendo giovane a volte diventa irruento. Sicuramente deve ancora imparare molto, soprattutto in alcune letture anche se ha molta voglia di lavorare".

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok