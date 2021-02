Gilardino torna a Siena e smentisce: “Io nello staff della Fiorentina? Mai avuto contatti con i Viola”

Alberto Gilardino, ex attaccante della Fiorentina e campione del mondo con la nazionale italiana nel 2006, è tornato alla guida del Siena dopo essere stato esonerato a Gennaio. Ecco le sue parole in conferenza stampa sul possibile approdo nello staff tecnico della Fiorentina:

RITORNO A SIENA “Sono emozionato come il primo giorno di scuola, l’ho detto anche ai ragazzi, il passato non conta bisogna lavorare quotidianamente, ogni giorno dobbiamo migliorare qualcosa. Non porto rancore, sono ritornato per fare bene. La situazione non è semplice ma pensiamo ad una partita alla volta per poi vedere dove possiamo arrivare”.

FIORENTINA “Possibilità mai esistita, non ci sono stati contatti”.

Secca, dunque, la smentita da parte dell’attuale tecnico del Siena dopo i rumors che lo avrebbero visto all’interno dello staff di Cesare Prandelli.

LEGGI ANCHE: