Gilardino: “La Fiorentina deve ritrovare una stabilità tecnica, Vlahovic sta dando tutto”

Il doppio ex di Fiorentina e Milan, Alberto Gilardino, ha parlato in esclusiva alla Gazzetta dello Sport, queste le sue parole

Sabato troverà la Fiorentina di Vlahovic: pronto per una big?

«È una prima punta moderna, svaria, tiene palla, calcia benissimo con due piedi, ha forza esplosiva. Che sia già pronto nonostante la giovane età si capisce dalla testa: entrare nella questione contrattuale è difficile ma la cosa da sottolineare è il suo impegno sempre e comunque, dà tutto e si vede».

Per tornare ai livelli della sua Fiorentina, quella di oggi cosa deve fare?

«Ritrovare stabilità tecnica, e con Italiano lo ha fatto: abbiamo giocato insieme nel Verona, ha spunti e idee forti, dà un’impronta che si riconosce».

Al suo Siena cosa è successo? Squadra ripescata, costruita sul campo in pochi giorni, risultati in linea con l’obiettivo prefissato. L’esonero le farà ripensare alla sua scelta di allenare?

«Assolutamente no, ho ancora più forza e convinzione: ne approfitterò per studiare e andare in giro. Ogni esperienza è un insegnamento e un’occasione per migliorare. Della squadra ho un bel ricordo, in poco tempo avevamo formato un gruppo vero».

