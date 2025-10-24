24 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 16:55

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 08.05.2025, Fiorentina-Betis, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

News

Fiorentina, al via il "Pack2Gare": due partite al Franchi contro Lecce e Juventus a prezzo speciale

Redazione

24 Ottobre · 15:14

Aggiornamento: 24 Ottobre 2025 · 15:15

ACF Fiorentina

di

La Fiorentina lancia la vendita del nuovo pacchetto per Lecce e Juventus

Dopo l’ultimo successo dei viola in Conference League, domenica torna la Serie A e la Fiorentina incontrerà il Bologna dell’ex Vincenzo Italiano. I biglietti per la partita del 26 ottobre sono in vendita già da alcuni giorni, sia nella versione tagliando Intero, sia in quella Promo Generazione Viola. I tagliandi per la Curva Ferrovia, invece, sono acquistabili da oggi alle ore 15:00 solo presso Fiorentina Point. Ma non solo.

La novità: Pack2Gare

Da oggi si potrà acquistare anche il nuovo pacchetto valido per le 2 prossime partite casalinghe Lecce e Juventus, ad un prezzo vantaggioso rispetto all’acquisto dei singoli biglietti per le due gare.

  • Domenica 02 Novembre h 15:00 – ACF Fiorentina vs US Lecce
  • Sabato 22 Novembre h 18:00 – ACF Fiorentina vs Juventus FC

A partire dalle 15:00 di oggi fino alle 15:00 del 2 novembre sarà possibile acquistare il pack, fino ad esaurimento dei posti disponibili e solo se in possesso della Inviola Premium Card. Inoltre, sarà possibile effettuare il cambio utilizzatore del biglietto solo ed esclusivamente per la gara contro l’US Lecce.

Per ulteriori informazioni.

