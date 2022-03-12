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I convocati della Fiorentina per il Bologna, Cabral c'è, tornano Odriozola e Bonaventura

Poche ore alla partita della Fiorentina contro il Bologna, diramata la lista dei convocati dei giocatori viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 marzo 2022 16:54
I convocati della Fiorentina per il Bologna, Cabral c'è, tornano Odriozola e Bonaventura -
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Vincenzo Italiano

Dopo la conferenza stampa di Vincenzo Italiano, di seguito la lista dei convocati della Fiorentina per la gara contro il Bologna in programma domani alle ore 12.30 allo stadio Franchi di Firenze. Torna dopo l'infortunio contro la Juventus Odriozola, torna anche lo squalificato Bonaventura

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