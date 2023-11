Pradè: “Per noi era questione di vita o di morte. Dimostrato che sappiamo soffrire”

Anche il ds Daniele Pradè è intervenuto in zona mista al termine di Fiorentina-Bologna. Queste le sue dichiarazioni:

“Voglio veramente ringraziare il pubblico di Firenze perché è stata un’arma incredibile, c’è stata una spinta fantastica dopo tre sconfitte consecutive. Per noi era questione di vita o morte. Partita difficile, complimenti al Bologna perché sono una bella società, dei dirigenti preparati, una bella proprietà e un allenatore bravo. E’ stata una bellissima partita, sia Fiorentina che Bologna hanno fatto vedere un bel calcio. Abbiamo dimostrato che sappiamo soffrire anche noi, questa poteva essere una lacuna. Nei 2 anni e mezzo di Italiano, credo sia la prima volta che una squadra ha il predominio nel possesso contro la Fiorentina. Siamo stanchissimi, prima di una sosta è importantissimo vincere. Speriamo che chi va in nazionale giochi poco così non si fanno male. Abbiamo fatto una trasferta durissima in Serbia sotto il profilo della logistica, loro avevano avuto 10 giorni per prepararla. La squadra poteva avere un calo a livello fisico, invece hanno tenuto bene.”

