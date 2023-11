Bonaventura: “Non possiamo sempre dominare. Importante tornare alla vittoria”

Giacomo Bonaventura ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali della Fiorentina dopo la vittoria contro il Bologna. Ecco le sue dichiarazioni:

“Sono contento, oggi era importante vincere e l’abbiamo fatto contro una squadra che ci ha messo in difficoltà. Abbiamo battuto colpo su colpo e siamo contenti di essere tornati alla vittoria.

La mia partita? Sono contento della mia prestazione ma posso fare anche meglio. Oggi tutti siamo stati tosti perchè non sempre si può dominare le partite ma si deve essere furbi, lottatori e meno belli.

Bologna? Il Bologna è un’ottima squadra e ci hanno messo in difficoltà. Hanno fatto tanti punti. Una vittoria importante anche per il Presidente che ci sta sempre a fianco.

Nazionale? Sono veramente felice e non era scontato. C’è tutto per fare bene in quel gruppo.”

