Italiano: “Avuta quella fame che ci è mancata nelle 3 sconfitte. Sul terzino destro siamo in difficoltà”

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della Fiorentina contro il Bologna, queste le sue parole:

“Morale e classifica, abbiamo battuto una squadra forte, loro venivano con grande entusiasmo, noi obbligati a vincere, abbiamo avuto la fame di portare a casa il risultato e questo ha fatto la differenza, questa fame ci era mancata nelle ultime partite. Se avessimo messo sempre in campo questa cattiveria quelle 3 partite non le perdevamo sicuramente, nelle ultime partite abbiamo giocato meglio ma abbiamo perso, oggi ci abbiamo messo quel qualcosa in più. C’è rammarico per i punti persi ma questa gara l’abbiamo preparate in 18 ore. Conta la testa e i ragazzi sono stati bravi.

Kouamè non stava mettendo in difficoltà l’esterno basso, ho preferito mettere al centro lui con Ikonè esterno, questo ci ha permesso di mettere in difficoltà il Bologna in velocità. Quarta non vuole fare il terzino, è inutile, ti da la disponibilità ma non riesce, cosi abbiamo cambiato mettendo Biraghi. Parisi è un adattato, lo ringrazio ma non è il suo ruolo.

L’aspetto mentale conta troppo nelle partite di calcio, abbiamo avuto voglia di vincere, alla fine penso sia stata una partita equilibrata decisa da episodi. Loro hanno avuto il calcio di rigore quando non gli avevamo concesso niente, abbiamo avuto più fame di vincere di loro

Abbiamo trascinato lo stadio in qualche tratto di gara, la Fiesole è il nostro dodicesimo uomo che ci è mancato contro la Juventus, contenti di aver regalato a tutta la gente di Firenze questa vittoria, contenti anche di essere ripartiti. Se questo è il clima in tutte le partite partite possiamo mettere in difficoltà tutte le avversarie”

