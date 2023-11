PAGELLE FIORENTINA: MERAVIGLIA BONAVENTURA, MILENKOVIC INSUPERABILE. DUNCAN DIGA

Terracciano 6,5 La prima vera parata la fa al minuto 75 su Zirkzee e si fa trovare pronto, al minuto 88 fa un’altra parata decisiva su Ferguson. Attento nelle uscite

Parisi 5,5 Il rigore del Bologna porta la sua firma, prima non gestisce bene la palla non rinviando lungo, poi è scomposto sul salto di testa e la prende di mano. Nel complesso la sua gara non è malvagia, ma l’errore pesa

Milenkovic 6,5 Dove gli altri sbagliano, lui non sbaglia. Dove gli altri non arrivano, lui arriva. Di testa non sbaglia mai, indecisione al primo tempo dove Quarta gli va addosso. Sempre al posto giusto

Quarta 5,5 Nel primo tempo è protagonista di un paio di errori che per poco non costano caro. Si perde spesso la marcatura. Nel secondo tempo migliora nettamente

Biraghi 6 Una gara attenta anche se spesso non vede il giocatore che gli corre alle spalle, perdendolo. Ma è sempre in partita con la testa e con le gambe

Arthur 6 Partita di sacrificio, lotta e cerca di chiudere tutti gli spazi. Mai banale palla al piede, crolla nel finale

Duncan 6,5 Il neo della sua gara è quando prova la conclusione a rete dove non trova mai la porta. Prestazione maiuscola che valorizza al meglio le sue qualità di lotta e interdizione intervellati un buon palleggio

Bonaventura 7,5 Il gol è un gioiello di rara bellezza. Ma per tutti i 90 minuti regala perle agli spettatori. Grandiosa la giocata con cui manda al bar tutta la linea difensiva del Bologna per poi sbagliare i tempi del servizio a Ikonè.

Nico Gonzalez 6,5 Lotta come pochi, si prende responsabilità, si va a prendere la palla, poi è freddissimo dal dischetto. Nel primo tempo fa impazzire i giocatore del Bologna che lo fermano solo buttandolo in terra. Grave l’errore al minuto 81 dove si mangia un gol dopo un grande inserimento

Kouamè 6,5 Il primo tempo è insufficiente. Il secondo tempo viene spostato al centro dell’attacco ed è utilissimo per le giocate rapide in verticale. Serve un grande assist per Nico che non concretizza

Nzola 5,5 Mezzo voto in più per l’assist a Bonaventura, il centravanti sbaglia i movimenti più facili e non tiene nemmeno un pallone

Ikonè 6 Entra e di furbizia si procura il rigore, autore di alcune giocate belle ma fine a se stesse. Nel finale è troppo sufficiente su alcuni palloni. Questo gli toglie mezzo voto

Ranieri 6,5 Entra nel secondo tempo ed è subito molto utile, attento di testa, non si mai sorprendere nemmeno in velocità.

IL RACCONTO DI MONTOLIVO SU UN PERIODO ALLA FIORENTINA