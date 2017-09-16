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Thereau: "A Firenze per scrivere la pagina più bella della mia carriera"

Le parole di Thereau prima di Fiorentina-Bologna.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 settembre 2017 17:19
Thereau: "A Firenze per scrivere la pagina più bella della mia carriera" - Cyril Thereau, Verona - Fiorentina
Cyril Thereau, Verona - Fiorentina
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Cyril Thereau ha parlato a Mediaset Premium prima dell'inizio di Fiorentina-Bologna:

"L'importante è recuperare i punti persi all'inizio, anche se farlo non è facile. Col Verona però è stato bello. Serve dare continuità ai nostri risultati ed alle nostre vittorie, e spero di scrivere a Firenze la mia storia più bella in Italia".

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