Thereau: "A Firenze per scrivere la pagina più bella della mia carriera"

Le parole di Thereau prima di Fiorentina-Bologna.

Cyril Thereau ha parlato a Mediaset Premium prima dell'inizio di Fiorentina-Bologna:

"L'importante è recuperare i punti persi all'inizio, anche se farlo non è facile. Col Verona però è stato bello. Serve dare continuità ai nostri risultati ed alle nostre vittorie, e spero di scrivere a Firenze la mia storia più bella in Italia".