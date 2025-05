Canè: “Italiano a Bologna ha trovato una società ben strutturata, cosa che mancava alla Fiorentina”

Il giornalista e tifoso del Bologna Gabriele Canè è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, in vista del prossimo impegno di Serie A nel quale la Fiorentina ritroverà la squadra guidata dall’ex tecnico viola, Vincenzo Italiano. Queste le sue parole:

“Spezzo una lancia a favore di Italiano, perché a Firenze con una squadra peggiore ha fatto tre finali. Devo dire che oggettivamente i risultati che sta avendo a Bologna danno profondità a quanto fatto da lui a Firenze. Vedendo quello che ha fatto quest’anno, a prescindere dal risultato, a Firenze ha fatto il possibile per la squadra che aveva, portandola in Europa. Alla luce dei risultati e dalla oggettiva comparazione del materiale che aveva e che ha adesso, possiamo dire che Italiano alla Fiorentina ha fatto bene. A Bologna ha trovato un ambiente favorevole, un organico migliore e una cosa che a Firenze non aveva: una società ben strutturata. Il Bologna sta perseguendo la strada intrapresa dall’Atalanta.

Sulla reazione del tecnico per la vittoria dell’andata: “Italiano cosa doveva fare? Darsi una martellata sulle pa**e perché ha vinto? Secondo me domani ci sono due tifoserie che devono spingere le proprie squadre per vincere. La partita di domani? La Fiorentina e la Bologna devono vincere. Domani si gioca in una situazione particolare, però il Bologna deve venire a Firenze per fare dei punti. Poi la Fiorentina ha una rosa valida, però gli serve lo spirito guerriero”.