La Penna sarà l'arbitro di Fiorentina-Bologna: l'ultima volta coi viola finì in polemica

La Penna torna al Franchi dopo il pasticcio nella sconfitta contro l'Inter

Sono state rese note le designazioni arbitrali dell'8° giornata di campionato di Serie A. Alle ore 18:00 di domenica ci sarà il fischio di inizio di Fiorentina-Bologna, gara assegnata a Federico La Penna.

L'arbitro della sezione di Roma sarà affiancato da Imperiale e Preti, mentre come quarto uomo ci sarà Guida. In sala VAR troveremo Paterna, assistito dal collega Marini.

I precedenti di La Penna con Fiorentina e Bologna

La Penna conta un totale di 14 gare alla direzione della Fiorentina, di cui: 6 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte. L'ultima risale alla controversa gara contro l'Inter, terminata 2-1 per i nerazzurri tra le polemiche. L'episodio della discordia riguardava la palla crossata da Bastoni, che aveva portato al calcio d'angolo del gol, era uscita di parecchi centimetri, ma il gioco era stato fatto proseguire senza alcuna segnalazione. Un errore in concomitanza con l’assistente Scatragli: entrambi erano stati fermati per un turno, così come l’altro assistente Moro.

Per quanto riguarda invece il Bologna, il fischietto La Penna conta un bilancio di 5 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte.