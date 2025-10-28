28 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 14:15

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Orlando duro: “La Fiorentina non gioca a calcio. Il pareggio col Bologna? Fortuna, ci è andata bene”

Firenze, Stadio Franchi, 26.10.2025, Fiorentina-Bologna, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

News

Orlando duro: “La Fiorentina non gioca a calcio. Il pareggio col Bologna? Fortuna, ci è andata bene”

Redazione

28 Ottobre · 13:51

Aggiornamento: 28 Ottobre 2025 · 13:51

TAG:

ACF FiorentinaFiorentina-Bologna

Condividi:

di

"Il nervosismo di Ferrari? Un dirigente deve abbassare la testa e non permettersi certe reazioni"

Massimo Orlando, ex centrocampista della Fiorentina, è intervenuto a Toscana TV in merito alla partita delle polemiche contro il Bologna. Ecco le sue parole.

“L’unico aspetto positivo è aver pareggiato la partita, con un po’ di grinta, carattere e disperazione. La Fiorentina, però, non gioca a calcio. La squadra non meritava il pareggio, è stata solo fortuna, il destino ci ha voluto bene. Il Bologna si è abbassato in virtù dell’espulsione e questo ha aiutato la Fiorentina. Dodô? È in difficoltà, ma riesce a fare comunque qualcosa in più degli altri. Mi è piaciuto l’ingresso di Ndour”.

Prosegue:
“Non c’è niente da cui ripartire, non si sono viste belle azioni e anzi, a livello di arbitraggio ci è andata molto bene con l’episodio Sabiri-Bernardeschi. Nessuno ce l’ha con Pioli, da San Siro vorremmo vedere che le cose cambiassero, però l’allenatore viola non riesce a trasmettere idee di gioco alla squadra. Chi comanda si deve fare due domande, se continuiamo a vedere questo tipo di calcio non si va da nessuna parte. Il nervosismo di Ferrari? Un dirigente deve abbassare la testa e non permettersi certe reazioni”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio