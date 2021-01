Capello: “La Fiorentina deve abituarsi a lottare per la salvezza, non conta la storia”

In una lunga intervista al Corriere dello Sport Fabio Capello ha svelato i problemi che dal suo punto di vista stanno affliggendo squadre di fama storica come Fiorentina e Bologna, non abituate soprattutto nel caso della squadra gigliata a lottare per la salvezza.

Ecco le sue dichiarazioni:

“Lì il vero problema dei tecnici è far capire ai giocatori di club così importanti che si sta giocando per la salvezza. Non basta dire “siamo il Bologna” o “siamo la Fiorentina” per venirne fuori: bisogna lottare con umiltà. […] Il nostro calcio, tranne rare eccezioni, va più piano. Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo, Ribery ancora sanno esaltarsi grazie a un ritmo meno intenso.”

