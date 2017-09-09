Mihajlovic: "Alla Fiorentina mi chiesero di andare in Europa con una squadra non all'altezza. Quest'anno siamo più forti di loro"

Siamo più avanti di Fiorentina e Atalanta. Ce la giocheremo con la Lazio. A Firenze..." cosi il tecnico del Torino Sinisa Mihajlovic

In conferenza stampa ha parlato il tecnico del Torino Sinisa Mihajlovic, queste le sue parole:

"Questa è l’unica squadra che ho mai avuto che sia stata costruita per gli obiettivi che deve raggiungere. Col Milan dovevo andare in Champions con quella squadra li, ed era impossibile. Con la Fiorentina mi chiedevano di andare in Europa, con la Samp invece abbiamo fatto un campionato diverso. Realmente, questo Toro può lottare fino all’ultimo per un posto in Europa, e sono convinto che ci riusciremo. E se non si arriva, sarà colpa mia.”

Io penso che noi quest’anno siamo più avanti di Fiorentina e Atalanta, come organico. Con la Lazio più o meno alla pari, mentre le altre (Roma, Inter, Milan, Napoli e Juventus) credo siano più forti. Ma ciò non significa che in campionato non si possano superare, dipende molto da queste partite fino alla sosta: se si riesce a stare nel gruppo che conta, allora diventa bello. A parte la Juve, sono tutte partite alla nostra portata”.