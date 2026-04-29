De Leo: “Mihajlovic lanciò un telecomando a Ljajic perché si addormentò nella sessione di analisi”

De Leo ha parlato della sua carriera con Sinisa

Alla Gazzetta dello Sport ha lasciato un intervista De Leo, ex secondo di Mihajlovic entrando nello specifico in alcuni aneddoti sull’allenatore e principalmente su Ljajic: “Belotti e Ljaijc a Torino, De Silvestri e Orsolini a Bologna, poi Soriano, Okaka, quelli della Serbia. Su ognuno di loro potrei scrivere un libro legato a storie e risate. Sessione di analisi video. Adem sonnecchiava in fondo. Sinisa gli lanciò un telecomando. Lui riuscì a schivarlo. Litigava solo coni suoi figliocci".