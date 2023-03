Nicolato incorona Pierozzi: “Ragazzo perfetto nei comportamenti, domani giocherà titolare, sta bene”

Paolo Nicolato, allenatore della nazionale Under 21, ha parlato di Niccolò Pierozzi, terzino destro di proprietà della Fiorentina in prestito alla Reggina, alla vigilia del test amichevole fra Serbia ed Italia, queste le sue parole:

“Baldanzi e Pierozzi sono due ragazzi bravi, si sono presentati qui bene, li conosciamo molto bene anche per il percorso fatto nelle nazionale, si tratta di due ragazzi perfetti. Non abbiamo nessun dubbio dal punto di vista degli atteggiamenti, domani giocheranno e io spero che facciano una grande partita e che possano ambire a stare a questo livello ma tutti devono l’ambizione perchè dovremo fare delle scelte perchè qui abbiamo paletti in base all’età e chi sta meglio giocherà e verrà scelto”

