Borja Valero: “Ilicic pazzesco, se non gli avessero rotto le scatole avrebbe fatto come all’Atalanta”

Nel corso del suo intervento a Radio Bruno (CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE SUE PAROLE) Borja Valero ha parlato anche di Josip Ilicic:

“Ilicic è stato un giocatore pazzesco, non è vero che Ilicic ha fatto vedere il suo valore solo in allenamento, se non avessimo mai rotto le scatole a Ilicic avrebbe giocato cosi bene anche alla Fiorentina come ha fatto all’Atalanta. Ma anche a Firenze nell’ultimo anno di Montella e nel primo anno di Sousa ha fatto cose straordinarie, lui si allenava come giocava, ha fatto vedere grandi cosi. A me piaceva da morire, anche a Firenze, quando giocava nel suo suolo ha fatto cose bellissime. All’Atalanta ha giocato in palcoscenici forse più grandi ed ha dimostrato anche di più”