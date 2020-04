Queste le parole rilasciate da Paolo Nicolato, ct dell’Italia a La Gazzetta dello Sport: “Cutrone? È un gran combattente, ha un temperamento davvero eccezionale. In questi giorni l’ho sentito per sms, è carico. Non è l’unico che sento spesso. Con i ragazzi che conosco da 4/5 anni si è instaurato un gorte legato, anche chi si è aggiunto si è integrato benissimo”.