Nessuno segna più di Kean in Nazionale. 2,07 gol a partita, Haaland secondo, Gudmundsson quarto

Continua il momento d'oro di Moise Kean con la nazionale Italiana. L'attaccante della Fiorentina infatti si è preso la nazionale sulle spalle e sta provando a portarla al Mondiale. In tutta Europa inf...

A cura di Andrea Pagni 12 ottobre 2025 23:34

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