Nessuno segna più di Kean in Nazionale. 2,07 gol a partita, Haaland secondo, Gudmundsson quarto
Continua il momento d'oro di Moise Kean con la nazionale Italiana. L'attaccante della Fiorentina infatti si è preso la nazionale sulle spalle e sta provando a portarla al Mondiale. In tutta Europa inf...
Continua il momento d'oro di Moise Kean con la nazionale Italiana. L'attaccante della Fiorentina infatti si è preso la nazionale sulle spalle e sta provando a portarla al Mondiale. In tutta Europa infatti non c'è nessun attaccante meglio di Kean nel rapporto tra i minuti giocati ed i goal. Moise segna infatti 2,07 goal a partita ed è al primo posto. Alle sue spalle Haaland con numeri leggermente più bassi. Kean infatti ha segnato 4 goal in 178 minuti, 1 goal ogni 44 minuti.
In questa classifica c'è anche Albert Gudmundsson al 4° posto. L'islandese infatti con la nazionale segna un goal e 70 a partita grazie alla sue 3 reti in 159 minuti. Una rete ogni 53 minuti. Insomma numeri altissimi per le due punte di diamante della Fiorentina che però faticano ad esprimersi in campionato. Speriamo che Pioli possa farli funzionare insieme