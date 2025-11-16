Gli attaccanti della Fiorentina brillano in nazionale: in 3 hanno messo insieme 13 gol e 2 assist

Sono mesi difficili per la Fiorentina che si ritrova ultima in classifica con crisi di risultati e di reti segnate. Momento che ha toccato anche i numeri degli attaccanti viola che faticano a segnare con continuità con la maglia della Fiorentina. Non si può dire lo stesso però dei loro numeri in nazionale. Gli attaccanti viola infatti stanno facendo benissimo nelle qualificazioni ai mondiali in 3 hanno messo insieme 13 partite con 13 gol e 2 assit. Nello specifico 3 partite e 4 gol per Kean con l’Italia, 4 partite con 4 gol e 2 assist per Gudmundsson con l’Islanda e 6 presenze con 5 reti per Dzeko con la sua Bosnia. Numeri buonissimi che certificano la qualità degli attaccanti della Fiorentina