16 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 12:56

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Gli attaccanti della Fiorentina brillano in nazionale: in 3 hanno messo insieme 13 gol e 2 assist

News

Gli attaccanti della Fiorentina brillano in nazionale: in 3 hanno messo insieme 13 gol e 2 assist

Andrea Pagni

16 Novembre · 12:56

Aggiornamento: 16 Novembre 2025 · 12:56

TAG:

ACF FiorentinaDzekoGudmundssonislandaKean

Condividi:

di

Sono mesi difficili per la Fiorentina che si ritrova ultima in classifica con crisi di risultati e di reti segnate. Momento che ha toccato anche i numeri degli attaccanti viola che faticano a segnare con continuità con la maglia della Fiorentina. Non si può dire lo stesso però dei loro numeri in nazionale. Gli attaccanti viola infatti stanno facendo benissimo nelle qualificazioni ai mondiali in 3 hanno messo insieme 13 partite con 13 gol e 2 assit. Nello specifico 3 partite e 4 gol per Kean con l’Italia, 4 partite con 4 gol e 2 assist per Gudmundsson con l’Islanda e 6 presenze con 5 reti per Dzeko con la sua Bosnia. Numeri buonissimi che certificano la qualità degli attaccanti della Fiorentina

 

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio