Gudmundsson torna in Nazionale dopo un anno: convocato per i prossimi impegni contro il Kosovo

Buone notizie per Albert Gudmundsson, che è stato nuovamente convocato dalla nazionale islandese. Il numero 10 della Fiorentina parteciperà ai prossimi impegni contro il Kosovo, validi per la Nations...

Buone notizie per Albert Gudmundsson, che è stato nuovamente convocato dalla nazionale islandese. Il numero 10 della Fiorentina parteciperà ai prossimi impegni contro il Kosovo, validi per la Nations League, in programma giovedì 20 marzo e domenica 23. L'attaccante è alla ricerca della giusta motivazione per ritrovare la sua forma migliore, dopo un periodo di calo nelle sue prestazioni in questa stagione.

L'ultima convocazione con la sua nazionale risale a prima delle problematiche legali che hanno coinvolto l'attaccante, le quali hanno poi determinato la sua esclusione, durata circa un anno, a partire dalla gara contro l'Ucraina del 26 marzo 2024. Queste le scelte del c. t. Gunnlaugsson: