Gudmundsson rassicura i tifosi viola: "La caviglia andrà bene, grazie per i messaggi"

L'attaccante della Fiorentina Albert Gudmundsson ha rassicurato i suoi tifosi con un post sul suo profilo Instagram

Albert Gudmundsson ha tenuto con il fiato sospeso i tifosi della Fiorentina durante la partita della su Islanda. Infatti al 67', dopo aver segnato, l'attaccante della Fiorentina ha accusato un forte dolore alla caviglia che lo ha costretto ad abbandonare il campo zoppicando vistosamente. L'islandese ha voluto rassicurare tutti con un post sul suo profilo Instagram. Queste le sue parole:

"La nuova band che cantava insieme ieri. Grazie per i messaggi, la caviglia andrà bene"