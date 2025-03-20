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Gudmundsson titolare contro il Kosovo. Il fantasista viola prova a salvare l'Islanda dalla retrocessione

Albert Gudmundsson dopo i tre gol segnati di seguito con la Fiorentina tra Serie A e Conference League, tenterà di farlo anche con la nazionale. Contro il Kosovo, in Nations League, la stella viola pa...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 marzo 2025 20:12
Gudmundsson titolare contro il Kosovo. Il fantasista viola prova a salvare l'Islanda dalla retrocessione -
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Albert Gudmundsson dopo i tre gol segnati di seguito con la Fiorentina tra Serie A e Conference League, tenterà di farlo anche con la nazionale. Contro il Kosovo, in Nations League, la stella viola partirà titolare nel tridente schierato dal CT Arnar Gunnlaugsson allo stadio di Pristina, valevole per la gara d'andata retrocessione della League B. Di seguito la formazione dell'Islanda:

ISLANDA (4-3-3): Valdimarsson; Palsson, Ingason, Gunnarsson, Tomasson; Haraldsson, Johannesson, Ellertsson; Gudmudsson; Oskarsson, Gudjohnsen. CT: Gunnlaugsson.

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